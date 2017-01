La cugina hot di Kate su Playboy

Katrina nuda per una somma a sei cifre

14/8/2012

Prima nei sexy club come ballerina di Burlesque ardita e sfacciata, ora Katrina Darling, cugina della duchessa di Cambridge Kate Middleton, posa anche per la rivista più hot del pianeta. Già perché la 22enne apparirà sulla copertina di settembre di Playboy e per una somma a sei cifre poserà in ben otto pagine della rivista maschile. Tra le anticipazioni offerte dal Daily Mail c'è uno scatto in topless stesa su un tappeto di pelle di pecora.

foto Afp

Katrina ha acquistato un sacco di notorietà da quando ha rivelato la sua parentela con la moglie di William. Le due pare non si siano mai incontrate perché nessuna delle due ha mai cercato l'altra. Eppure il fatto di essere cugina di secondo grado della Middleton pare aver inciso parecchio sulla carriera di spogliarellista della Darling, che ha intitolato una sua coreografia proprio “God save the Queen”. Ora il salto di qualità e l'esibizione su Playboy. Chissà come prenderanno a Corte questa nuova apparizione hot di Katrina con tanto di “collegamento” reale.