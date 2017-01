Stefania Orlando promossa alla prova topless

A Fregene tintarella integrale col fidanzato Simone

14/8/2012

Il suo topless è da dieci e lode e Stefania Orlando lo sa. Ecco perché l'ex conduttrice e cantante lo sfoggia con disinvoltura sulla spiaggia di Fregene, meritandosi lo sguardo compiaciuto del suo fidanzato Simone Gianlorenzi, che resta letteralmente "steso" da tanto décolleté sul lettino sotto l'ombrellone...

foto Olycom

L'ex conduttrice e cantante appare in splendida forma anche vista da dietro e Simone non resiste ad una toccatina al suo lato B perfetto e invitante. Quarantaquattro anni e non sentirli, è proprio il caso di dirlo. La Orlando non sembra certo una over 40 e le sue curve fanno certamente invidia a molte starlette ben più giovani.



Stefania ne è consapevole e sotto l'ombrellone si aggira maliziosa e seduttrice attorno al suo compagno, mettendo in mostra le sue convincenti credenziali. Poi si sdraia sul lettino per una sessione di tintarella integrale e nel gesto di spalmarsi la crema attorno al seno mette in scena per i paparazzi un siparietto ad altissimo tasso di eros, sexy più che mai.