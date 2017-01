Belen posta un video "scottante"

Con De Martino prepara la salsa

14/8/2012

Dopo gli scatti hot e le rivelazioni bollenti, arriva anche un video da casa Rodriguez. Non si tratta del filmato pruriginoso che ci si potrebbe aspettare, ma di una sequenza di immagini altrettanto “scottanti”. Già perché Belen e il fidanzato Stefano De Martino si fanno riprendere nella cucina di casa mentre cucinano insieme. Preparano una salsina per il pollo arrosto, patatine fritte, cipolla e peperoni per concludere con una bella torta.

foto Da video

Belen non sa più cosa fare per attirare l'attenzione su di sé e dopo le fotografie dal mare arrivano immagini più “casalinghe” della coppia intenta in cucina. La showgirl indossa soltanto una maglia e c'è da immaginare che sotto non porti nient'altro visto che quando l'inquadratura si fa ravvicinata cerca di chiudere la maglia per non far intravedere nulla dalla scollatura. De Martino è in pantaloncini e a petto nudo.



La Rodriguez spreme limoni e gira seducente intorno al ballerino, che canticchia ascoltando musica mentre mescola la salsa sul fuoco. Poi mostrano il pollo nel forno e la verdura e Stefano fa lo spiritoso facendo vedere un pollastro di stoffa.