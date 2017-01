Eros e Marica, passione a Miami

Lei bollente in bikini, lui non la molla

14/8/2012

Più bella cosa non c'è... Ecco Eros Ramazzotti e la compagna Marica Pellegrinelli felici e innamorati a Miami. La coppia si sta godendo un po' di vacanze e i paparazzi li seguono ovunque dal bagno nella piscina dell'hotel dove lei sfoggia un bikini animalier da urlo, al giro per la città in bicicletta con un lato B che non passa inosservato fino alla passione che scoppia per strada davanti ai flash.

foto LaPresse

“Milanibus ancora per poco” cinguettava qualche giorno fa sul suo profilo social la modella bergamasca, mamma di Rafaela Maria, un anno. Finalmente il giorno delle vacanze è arrivato e ora della coppia in Florida arrivano scatti bollenti. Marica posta le foto mentre fa shopping in una boutique di scarpe, ma i fotografi la immortalano anche in piscina quando è il suo fisico in bikini a catturare tutta l'attenzione. Lo sa bene Eros che non la perde di vista nemmeno un minuto e sfrutta ogni occasione per dedicarle coccole e attenzione.

Poi via per un giro in bici e allora il fondoschiena della Pellegrinelli in sella diventa uno scatto da incorniciare. Non mancano neppure i baci infuocati che il cantante e la modella si scambiano per strada.