Raffaella Fico contro SuperMario

Accuse di stalking: "Mi chiama di notte e mi stressa..."

13/8/2012

Almeno trenta telefonate notturne e Raffaella Fico non ne può più: "Mario vuole farmi stalking". Così racconta l'ex di Balotelli a Diva e Donna accusando il calciatore di volerla stressare psicologicamente: "Smettila di telefonarmi in continuazione in piena notte. Fammi stare tranquilla. Voglio vivere la gravidanza con serenità"".

foto Olycom

La Fico lancia quindi un appello al suo ex dalle pagine del magazine, dove racconta gioie e dolori della sua dolce attesa: "Mario mi avrà fatto più di trenta chiamate. Pensavo telefonasse per chiedermi come stai, invece mi grida solo dietro. Urla per stressarmi psicologicamente. Credo che il suo sia un gioco: vuole farmi stalking. Mi agita. Gli chiedo rispetto: se non per me, almeno per nostro figlio che porto in grembo". In quanto al test del dna che SuperMario le avrebbe chiesto per avere la conferma di essere davvero lui il padre del bimbo che la showgirl porta in grembo Raffaella risponde: "Chiedermelo è stata una violenza, un'umiliazione, ma non vedo l¹ora di farlo. Però solo quando nascerà il bambino, adesso sarebbe rischioso perché servirebbe l¹amniocentesi. Mario sa bene che è suo: farà una figuraccia! Mi ha troppo deluso: non tornerei mai più con lui. Ci vedremo solo per il bene del bimbo".



E continua: "Se mi avesse detto 'Non dire che è mio', l¹avrei fatto. L'avrei tenuto per me perché sono contraria all'aborto". Poi la Fico si "ammorbidisce": "Da Balotelli non mi aspetto che abbandoni suo figlio. Lui dice sempre che è stato abbandonato da piccolo: sa che cosa significa". Intanto la showgirl sta trascorrendo le vacanze a casa, per non mettere in pericolo la gravidanza ha dovuto infatti rinunciare all'ultimo a una vacanza in crociera: "Ho avuto un malore, un mancamento. Sono andata subito dalla ginecologa che mi ha sconsigliato di partire e mi ha raccomandato di stare il più possibile a riposo. Un grande spavento, ma ora sto bene".