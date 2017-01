Minetti-Corona, coppia dell'estate

Beccati insieme a Milano

13/8/2012

La coppia più chiacchierata dell'estate. Lei è bella e si fa notare, lui si fa notare ed è un bel tipo. Insieme fanno un'accoppiata di cui non si può non parlare. Ecco le foto pubblicate dal settimanale Oggi che ritraggono Nicole Minetti e Fabrizio Corona e dimostrano che tra loro c'è più di una semplice amicizia. E Fabrizio ammette: “Ci frequentiamo da due mesi, anche se ci vediamo poco perché siamo entrambi incasinati”.

foto LaPresse

“Parliamo di tutto, di politica, di spettacolo. Nicole è una ragazza intelligente. Se ci frequentiamo vuol dire che ci piacciamo, no?” ha aggiunto Corona che ha consigliato a Nicole di abbandonare la politica: “La trasformerò in un personaggio tv”.



I due sono stati paparazzati dieci giorni fa a Milano alle 2.30 del mattino. Prima baci, tenerezze e coccole in un locale e poi via di corsa in motocicletta. Alla fine i due si trasferiscono a casa di lui e si affacciano insieme al balcone di casa.