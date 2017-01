Giorgia e Vittorio ardono di passione

Tra Palmas e Brumotti volano baci bollenti

13/8/2012

Passione travolgente nelle acque della Sardegna per Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti. La coppia, solitamente schiva e sfuggente ai paparazzi stavolta è stata pizzicata in flagrante. Tra baci bollenti"alla francese" in acqua e al ristorante i due non riescono a stare lontani un minuto l'uno dall'altro e il lato B di Giorgia è un catalizzatore...

foto Olycom

Un tuffo in mare da sirena e l'ex velina sfoggia il suo lato B da copertina. Il campione di bike trial non sa resisterle e i suoi baci "alla francese" sembrano infuocati. Lo stesso succede al ristorante, dove Brumotti si prepara un drink energizzante con le uova e poi si "rituffa" su Giorgia con un altro bacio bollente.



La loro love story è fresca di pochi mesi e va a vele spiegate. Usciti alla scoperta solo qualche mese fa i due sono riusciti finora a schivare i paparazzi, che stavolta però li hanno immortalati con scatti che non danno adito a dubbi. Dopo la separazione da Davide Bombardini, padre di sua figlia Sofia, confermata solo a gennaio, Giorgia Palmas ha ritrovato l'amore e la passione con l'inviato di Striscia la notizia. E ora i due si godono la loro love story tra acrobazie hot e baci infuocati.