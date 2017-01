Pancione vip nudo su Twitter

Autoscatto della Gomes da Miami

13/8/2012

Uno splendido pancione di cinque mesi e una bella bambina in arrivo. La notizia l'ha rivelata da poco e da altrettanto poco si è sposata con una cerimonia intima e originale al largo di Miami, in barca. Dalla stessa spiaggia americana ora cinguetta e mostra una foto delle sue forme rotonde. L'avete riconosciuta? Si tratta di Magda Gomes, modella e showgirl brasiliana, che aspetta una femminuccia dal principe Heinrich Friedrich von Schaumburg.

foto Twitter

Dopo aver posato per la copertina di un settimanale in bikini mettendo in mostra il suo bel pancione, la Gomes ha deciso di fare un autoscatto anche dalla spiaggia. E così sul suo profilo compaiono le sue forme lievitate. Da mesi Magda, che è solita cinguettare e postare immagini, non metteva foto personali, ma ora che la notizia della cicogna è pubblica ci aspettiamo un intero servizio social delle curve che crescono.