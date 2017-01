Guenda, Francesca, Eli in spiaggia

Autoscatti dalle vacanze delle vip

13/8/2012

Guendalina Canessa, Victoria Silvstedt, Elisabetta Gregoraci, Francesca Fioretti ci tengono aggiornati sui loro spostamenti e sulle loro vacanze regalandoci un ricco album di foto dalla spiaggia. Guenda posta autoscatti seducenti in fucsia, la Fioretti ammicca dal gommone e le due amiche Victoria ed Elisabetta scolpite e toniche come non mai salutano dal bagnasciuga. Agosto si fa bollente a spiare le vip...

foto Twitter

"A volte magno come un maiale, a volte sto attenta, cerco di variare sempre..." cinguetta Guendalina Canessa mostrando un bel servizio con la ex gieffina che posa in bikini fucsia più prorompente e affascinante che mai. Piovono complimenti sul suo profilo social e lei gongola e confida che il segreto della sua forma fisica: "E poi e' tutto merito di mia figlia, te lo assicuro..."



Dal mare ai monti, da Formentera a Ischia, passando per spiagge, acque cristalline, bikini o aperitivi marini. Le vacanze di Francesca Fioretti sono tutte documentate con un bel album di foto mozzafiato. Eccola nell'ultima tappa... in gommone a Ischia. Fisico da pinup, sorriso smagliante e tanto divertimento per la ex gieffina.



Come le due veline, ecco la bionda Victoria Silvstedt e la mora Elisabetta Gregoraci. Fisico perfetto per entrambe, scolpito, muscoloso quanto basta, tonico sempre, le due amiche stanno trascorrendo qualche giorno insieme e in spiaggia si mettono in posa mostrando i loro bikini hot.