Naomi Campbell è quasi pelata

Stempiata ad un evento londinese è a rischio calvizie

10/8/2012

Stempiata e con la fronte abbondantemente in vista. Così è apparsa Naomi Campbell l'altra sera all'evento modaiolo "Fashion for Relief" a Londra. Effetto delle extension e dell'incubo calvizie, che da tempo pesa sulla Venere Nera. E il risultato non le dona certamente, "esteticamente" poco gradevole.

foto Ap/Lapresse

La dea delle passerelle soffre da anni di questo problema e l'uso della parrucca per lei è diventato quotidianità, specie quando sfila in passerella. L'attaccatura dei capelli però si fa sempre più alta, la stempiatura si allarga a macchia d'olio e l'incubo calvizie è all'orizzonte per la modella più bella e invidiata del mondo.



Sembra che Naomi soffra proprio di un forma di alopecia a chiazze, tipica di chi ha fatto uso eccessivo di exstension e prodotti chimici sul cuoio capelluto per ottenere l'effetto capelli liscissimi, che ha caratterizzato sempre il personaggio Campbell. Un macchia non da poco per una donna perfetta e bellissima come lei.



Che deve adesso fare i conti anche con il suo ricco boyfriend, il magnate russo Vladislav Donorin, stanco delle eccessive spese della sua splendida compagna, pare 3 milioni di euro all'anno in vestiti, gioielli e capricci da star. Vladi avrebbe persino minacciato di lasciare la fidanzata spendacciona pur di farle imparare a tirare un po' la cinghia.