Miranda Kerr come mamma l'ha fatta

La fidanzata di Bloom in un video hot

10/8/2012

Qualche giorno fa sul Web giravano le foto di Miranda Kerr completamente nuda. Colpa del fotografo Laurent Darmon che aveva pubblicato per sbaglio gli scatti hot sul suo sito ufficiale. Ora arriva un video, altrettanto bollente con la fidanzata di Orlando Bloom senza veli. E le immagini non verranno eliminate (anzi!) perché si tratta di un servizio realizzato dal fotografo Terry Richardson per Harper's Bazaar di settembre.

foto Harper's Bazaar

Viso d'angelo e corpo mozzafiato per l'angelo di Victoria's Secret, mamma del piccolo Flynn e compagna dell'attore Orlando Bloom. La coppia forse si trasferisce a New York dove Orlando sarà impegnato nei prossimi mesi sul set.