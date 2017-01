Giorgia Meloni e un nuovo boyfriend

In bikini radiosa e in perfetta forma

10/8/2012

Un tuffo da prodezze olimpiche nelle acque di Ponza e coccole e tenerezze con il nuovo fidanzato, Renato De Angelis. Così Giorgia Meloni, ex ministro della Gioventù, trascorre un lungo week end di sole e di mare, sfoggiando una forma impeccabile. Smessi abiti e impegni politici l'ex parlamentare è più radiosa che mai...

foto Gente

Come mostrano gli scatti di Gente la Meloni sembra anche molto innamorata. Su un gommone a motore, smessi gli abiti e gli impegni “politici”, prende il sole in bikini. Accanto a lei il muscoloso e tatuato nuovo compagno di navigazione e non solo.



La coppia sembra molto affiatata. Lei lo abbraccia, mentre è al timone, lui la bacia teneramente e poi via con una bella abbronzatura e un tuffo da campionessa.