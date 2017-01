Carolina Marcialis, nuovo look "glamour"

Taglio di capelli rasato su un lato

10/8/2012

Mentre Antonio Cassano è impegnato nel ritiro pre-campionato con il Milan, Carolina Marcialis si dedica al cambio look. Eccola su Twitter con il taglio di capelli trend dell'estate, rasati da un lato alla Rihanna. Voglia di cambiamento?

foto Twitter

Dopo le belle vacanze in Puglia insieme al suo Antonio, all'insegna di tenerezze, coccole e baci da innamorati, dove la coppia ha anche festeggiato i due anni di matrimonio, Carolina è tornata a casa e si dedica adesso al suo lavoro di mamma del piccolo Christopher. Ma c'è tempo anche per se stesse.



E quindi via con il taglio più modaiolo della stagione, capelli rasati da un lato e lunghi o di media lunghezza dall'altro. In stile punk-rock con un tocco di glamour.