Vacanze in barca per l'ex Miss

Capelli cortissimi e fisico perfetto

10/8/2012

Ex Miss Italia, all'altare l'anno scorso, un figlio, avete riconosciuto la bella che ondeggia sulla barca a remi a Porto Cervo con un look sbarazzino alla Halle Berry? Tintarella in mare e coccole con il marito Stefano Cassoli e il piccolo Leonardo per l'affascinante Roberta Capua, paparazzata da Vero. Capigliatura cortissima, occhiali da sole, shorts in jeans e costume nero per la ex reginetta ora 43enne che si gode le vacanze in Sardegna.

Niente imbarcazioni di lusso e motori scoppiettanti per la famigliola che sceglie di godere il mare con una barca a remi semplice e informale. Lei sorride e si rilassa senza perĂ² mai perdere d'occhio il bambino, un piccolo picnic a bordo e poi via alla scoperta di nuovi lidi da esplorare.