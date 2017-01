La Zanatta insieme a Medioman

A una sfilata in Val Vigezzo

10/8/2012

Che ci fanno Margherita Zanatta, ex Gf11, e Francesco Gaiardelli, ex Gf2, ribattezzato dalla Gialappa's Medioman, in Val Vigezzo? Medioman presenta una sfilata di moda a Malesco, Margherita è l'ospite d'onore. Lei ha lasciato a casa a Roma il suo Andrea Coco e sul palco si lascia andare alle confessioni hot: ho perso una taglia di reggiseno. E mostra... le gambe.

foto Tgcom24

La Zanatta arriva in Val Vigezzo dopo sette ore di viaggio. Nella capitale ha lasciato il fidanzato, nonché vincitore del Gf11, appena rientrato in Italia dopo un corso di recitazione di un mese negli Usa. La coppia ha festeggiato un anno e 4 mesi insieme.



A fare da spalla sul palco della sfilata di moda c'è, invece, un altro ex gieffino Medioman. Lui è del posto e in estate anima le serate della valle.