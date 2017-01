Nina Moric è tornata single

Finita la storia d'amore con Pasquale Granata

10/8/2012

Dopo Guendalina Canessa e Melita Toniolo, un'altra bella ritorna single proprio in vista del Ferragosto. Negli ultimi tempi era stata paparazzata col broncio, cupa, niente sorrisi e sguardo basso, ora arriva la conferma: Nina Moric e Pasquale Granata si sono detti addio. A rivelarlo è il sito Socialchannel, nelle parole di Federico Corona, nonché fratello di Fabrizio. Ci sarà un ritorno di fiamma?

foto Olycom

Nessuna immagine piccante dalle spiagge, niente flash in bikini, nessuno scatto bollente di baci o passione. L'estate di Nina Moric è passata in sordina, senza alcuna notizia delle sue vacanze e soprattutto senza fotografie a documentarne gli spostamenti. Le uniche paparazzate sono state fatte in centro a Milano, mentre la bella Nina era impegnata in sessioni di shopping, ora con un amico, ora con Pasquale.



Ma proprio gli ultimi scatti che la ritraggono con l'imprenditore napoletano, col quale sembrava dovesse andare all'altare, hanno fatto insospettire: Nina aveva un muso lungo e camminava ben distante e soprattutto “distaccata” da Granata. Lontani i tempi in cui i due passeggiavano abbracciati e si scambiavano tenerezze ed effusioni per strada. E ora la conferma: Nina è tornata single. Ma l'estate non è ancora finita e i suoi fan sperano ancora di vedere quale immagine della Moric sorridente in vacanza e soprattutto in bikini.