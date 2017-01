Melissa si fa sculacciare con una pinna

La Satta regala uno scatto dalla sua Sardegna

9/8/2012

All'inizio dell'estate ci ha regalato album su album di fotografie dalle vacanze, da Formentera a Ibiza passando per Miami fino alla Sardegna, giochi d'acqua bollenti, immagini mozzafiato in bikini, costumi superhot e pose sensuali, coccole e passione con Boateng. Poi il calciatore è partito con la squadra e lei ha cominciato a cinguettare sola soletta. Ora finalmente rivediamo Melissa Satta in due pezzi felice e prorompente dalle acque sarde.

foto Twitter

Gioca con l'amica in barca, finge di farsi sculacciare con una pinna e, maschera in testa, reggiseno arancione fluo e microslip bianco, si mete in posa sorridente. A fare da scenografia al copro mozzafiato ci sono le acque cristalline della Sardegna. Qualche giorno prima era stesa sull'acqua a prendere il sole in compagnia di Costanza Caracciolo...