Piero Pelù, show pornosoft al mare

Con la giovane fidanzata in topless

9/8/2012

Vacanze vietate ai minori per Piero Pelù. Il cantante dei Litfiba paparazzato a Porto Ercole con la giovanissima fidanzata Corinna in topless si lascia andare a un siparietto pornosoft in acqua. I due si abbracciano, si toccano, giocano improvvisando un kamasutra balneare degno di essere fotografato in ogni sequenza come fa Novella 2000. Corinna, che da groupie è diventata la compagna del cantante, catalizza lo sguardo di Pelù. E non solo.

foto LaPresse

Sul bagnasciuga nel Grossetano Pelù, 50 anni, mostra un fisico asciutto e un petto villoso. Indossa uno slippino nero, capello lungo, pizzetto e corpo tatuato. La compagna sfoggia il topless e conquista gli applausi del cantante che la avvinghia con grande trasporto. Pare proprio che Corinna sia un elisir di giovinezza per Piero, che davanti ai bagnanti non rinuncia a un corpo a corpo rovente.