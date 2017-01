Federica e Filippo, amore a gonfie vele

Per Pellegrini e Magnini il flop olimpico è solo un ricordo

9/8/2012

La loro medaglia d'oro Federica Pellegrini e Filippo Magnini non l'anno conquistata alle Olimpiadi, ma in amore. E dopo le delusioni in vasca i due atleti sembrano più affiatati e uniti che mai. Durante una partita di pallanuoto a Londra, Fede e Filippo si scambiano sguardi complici, coccole e baci.

foto Olycom

Non si staccano l'uno dall'altro, si baciano, si accarezzano e si sussurrano frasi all'orecchio, come due piccioncini al loro primo incontro. In realtà la loro love story va avanti ormai da un anno e sembra più solida che mai.



Sugli spalti per il match di pallanuoto dei quarti di finale Italia-Ungheria (vinto dall’Italia) appaiono felici e sembra abbiano superato lo shock della sconfitta olimpica. I due adesso guardano avanti, al loro futuro sportivo, ma non solo. Allenamenti, sì, ha dichiarato la stessa Pellegrini, ma non esclusivamente quello. Nel cassetto c'è anche un reality e forse il matrimonio.