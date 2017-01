Fede e Laura, divertimento e relax in vacanza

La Nargi e la Barriales, bellezze mozzafiato in bikini

9/8/2012

Bellissime e in forma strepitosa, Laura Barriales dall'isola dei vip a Formentera e Federica Nargi da Sabaudia si godono le loro vacanze in compagnia di amici. Single la prima e momentaneamente sola la seconda le due sexy showgirl sanno bene come consolarsi.

La Barriales, 30 anni, sfoggia curve mozzafiato e un sorriso che contagia. Eccola mentre si diverte con un gruppo di amici nelle acque azzurre di Formentera e gioca "a cavallo" di un bel biondino con il quale il feeling sembra tangibile. Dopo la fine della sua love story con l’ex campione di motociclismo Sete Gibernau, Laura ha avuto qualche flirt ma nulla di serio.

E se l'aitante e atletico biondino fosse la sua nuova fiamma?



Federica Nargi, momentaneamente sola, visto che il suo Alessandro Matri è impegnato nel ritiro pre-campionato con la Juventus, non si dispera. E a Sabaudia si rilassa con l'amico Antonio Fiore. Fisico da urlo per l'ex velina che vanta uno dei lati B più bollenti dell'estate.