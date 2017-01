Dalla casa al mare, ecco le gieffine

Mara, Siria, Guendalina, Sarah e non solo

9/8/2012

In Casa hanno fatto scandalo, al mare fanno le sirenette hot. Tempo di vacanze anche per le ex gieffine che dal mare cinguettano e mostrano le loro forme sotto la luce del sole per la gioia dei fan. Da Guendalina Tavassi in posa per i “lovvini” a Mara Adriani attorniata dagli amici, passando per una bollente Sarah Nile e una florida Francesca Cipriani, ecco una carrellata di ex inquiline doc in villeggiatura.

foto Twitter

Sarah Nile sfoggia un topless mascherato sul suo profilo social, ma si mette in posa con un bikini mozzafiato per la rivista Top alla quale svela: “Fabrizio Corona divide: c'è chi lo segue per emulazione, altri per criticarlo. Di lui ho amato e amo anche questo”. Parla sorniona dicendo che è stato lui a cercarla, ma non conferma e non smentisce cosa c'è stato tra di loro: “Fabrizio sa avere momenti di grande dolcezza che convivono con un fondo che è dichiaratamente esibizionista, arrogante, talvolta prepotente... E questo è quello che affascina anche me”.



E che dire di Mara Adriani? Un mese fa postava una foto in cui era felice e sorridente con Mario De Felice. Subito sono stati ribattezzati come la nuova coppia dell'estate. Ora pare che i due si siano già lasciati e lei cinguetta e mostra le foto con le amiche e con Maicol Berti.



“Lovvini” impazziti invece per l'estate di Guendalina Tavassi. La sua pagina ufficiale su Facebook aggiorna i fan su tutti gli spostamenti della bella ex gieffina e lei non perde occasione per mostrarsi sexy e ammaliante mentre fissa l'obiettivo e invia baci.

La mangiatrice di fuoco Siria De Fazio in Sardegna naviga nelle acque di Alessandro Marino. I due sono stati pizzicati dal settimanale Visto mentre giocano insieme tra tuffi e bagni, ma sarà difficile per il muscoloso Alessandro colpire il cuore di Siria.