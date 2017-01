Monica Cruz si spoglia e provoca

La sorella di Penelope Cruz in un video hot

8/8/2012

Una carica sensuale degna della sorella Penelope. E così Monica Cruz debutta come testimonial dell'intimo più irriverente e lo fa dimostrando di essere proprio brava a “svestire” i panni della modella in lingerie. La sorella dell'attrice è la protagonista di un corto diretto da Tim Pope per Agent Provocateur in cui sfoggia i capi del brand mettendo in mostra il suo fisico e le sue movenze al cardiopalmo.

foto Da video

Il cortometraggio di ambientazione storica vede la ballerina e attrice spagnola arrivare in carrozza con un abito di pizzo bianco addosso e i capelli raccolti dietro la nuca. Un improbabile regista le diche che la sua cinepresa porterà alla luce il vero io di Monica e come per incanto sbirciando dietro la telecamera l'abito scompare e la sorella di Penelope si trasforma nella donna più sexy e provocante. Indossa lingerie sexy e poco castigata che esalta le forme di Monica e improvvisa balletti e pose audaci.