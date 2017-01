Melita cerca una vita con meno s....zi...

La Toniolo triste e arrabbiata su Twitter

8/8/2012

La fine della sua love story con Antonio Autoliano, l'uomo con cui era fidanzata da oltre sette mesi non è ancora andata giù a Melita Toniolo. La Diavolita, in vacanza con l'amica Guendalina Canessa, su Twitter sembra più inviperita che mai. Che stia mandando un messaggio al suo ex?

foto Twitter

"Cercasi una vita con meno stronzi attorno" si legge sulla t-shirt che l'ex gieffina ha fotografato e postato sulla sua pagina. Seguono dei bellissimi scatti di momenti di relax. Melita addormentata e sdraiata su una barca in bikini nero con una maglia a ricami traforata e poi un autoscatto in riva al mare, sguardo triste e pensieroso.



Poi ancora con l'amica del cuore, con la quale condivide il destino di single. Anche Guendalina infatti ha alle spalle la recente rottura con il marito e padre della sua piccola Daniele Interrante. Insomma le due ex gieffine ce la stanno mettendo tutta per divertirsi e dimenticare, con loro a Formentera c'era persino Christian Vieri... ma gli ultimi scatti su Twitter mostrano la bella e sexy showgirl con un velo di tristezza sul volto e tanta rabbia dentro.