Caterina Balivo, curve morbide e sexy

Al mare con Guido Maria Brera a due mesi dal parto

8/8/2012

Ha partorito solo due mesi fa ma già sfoggia la sua ritrovata splendida forma nel mare cristallino di Porto Ercole. Caterina Balivo, 32 anni è una neo mamma bellissima. Il costume intero sottolinea le sue forme dolci post gravidanza e il sorriso è quello di una donna felice e innamorata.

foto Diva e Donna

"Ho ancora qualche chiletto addosso", dice a Diva e Donna, ma le curve più arrotondate la rendono ancora più sensuale. Mano nella mano con il compagno Guido Maria Brera, come mostrano gli scatti del magazine, la conduttrice sembra in una eterna luna di miele.



Eppure la sua relazione con il manager 42enne dura ormai da più di due anni. I due si baciano e non si staccano l'uno dall'altra. Nel loro nuovo ruolo di neo-genitori sembrano più innamorati che mai.