Bianca presenta il suo nuovo boyfriend

La Brandolini d'Adda resta in topless per Paul

8/8/2012

Alta, slanciata e bellissima. Fotografata dal settimanale Nuovo Bianca Brandolini d'Adda "sfoggia" il suo nuovo boyfriend, tale Paul, un ragazzo francese che la ricopre di attenzioni mentre lei prende il sole a Portofino e si mette in topless per il bagno. Il cuginetto Lapo Elkann è ormai passato remoto per lei e dire che quest'estate si sarebbero dovuti sposare...

foto Nuovo

C'era stato anche un comunicato ufficiale circa un anno fa. Poi il patatrac. A rompere pare sia stata lei: interessi divergenti. Sta di fatto che i due, dopo tre anni di relazione, tra alti e bassi, adesso sono definitivamente separati. E mentre lui passa da una bionda a una mora, ma pare essere ancora irrimediabilmente single, lei si accompagna piacevolmente con un bel giovane francese, che la riempie di attenzioni.



Bianca appare in splendida forma, elegante e sensuale, anche con i jeans strappati e la t-shirt bianca, una modella anche senza la passerella. La moda del resto ce l'ha nel sangue ed è considerata una vera icona di stile, tanto che è stata scelta da Dolce e Gabbana come testimonial della loro nuova campagna. Poi la bella contessina si mette in libertà e resta in topless per un bagno ristoratore. Sorridente e solare è proprio un inno a quest'estate di bellezze mozzafiato.