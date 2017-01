Ponza, Belen e Stefano denunciati per rapina

Dopo una lite, avrebbero sottratto a dei fotografi l'attrezzatura

8/8/2012

Sembra che le vacanze di Belen all'insegna della tranquillità e dei baci con il suo Stefano siano finite. A Ponza, dove sta passando alcuni giorni con il fidanzato, la bella argentina sarebbe infatti stata denunciata per rapina insieme a De Martino, alla sorella Cecilia e al compagno di quest’ultima.

foto Facebook



Come racconta "Il Messaggero", la denuncia sarebbe partita da alcuni paparazzi che, dopo aver seguito Belen e Stefano a caccia di qualche scatto, sarebbero stati prima presi a male parole e poi aggrediti dal gruppetto. I fotografi hanno raccontato di essersi visti strappare le macchine fotografiche e le borse con tutta l’attrezzatura.



Dopo il litigio, in cui sarebbero volati anche qualche schiaffo e pugno, tanto che i paparazzi si sono fatti medicare in ospedale (dove sono stati giudicati guaribili in una settimana), ai due reporter è stata riconsegnata l'attrezzatura, ma senza le schede di memoria su cui erano salvate le foto della bella argentina.



Sarebbe stata questa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, convincendo i due fotografi a recarsi in caserma e sporgere denuncia.