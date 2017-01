La provocante "eleganza" di Lindsay

La Lohan mostra gli slip mentre entra in auto

7/8/2012

Siparietto di mezza estate alla Lindsay Lohan. L'attrice all'uscita di un bar di Santa Monica, vestita da cow girl, con tanto di cappello in testa e un abitino nero e super corto, entra in auto e con " provocante eleganza" mostra l'intimo, rigorosamente nero, ai paparazzi appostati e abituati alle scenette piccanti della bad girl.

foto Olycom

Lindsay non è nuova a questi piccoli ed innocui incidenti di percorso. Del resto la trasgressiva bad girl americana non si è mai fatta problemi a sfoggiare camicette senza reggiseno, gonne cortissime, slip e qualsiasi tipo d'intimo.



La Lohan, che ha indosso oltre al cappello anche un giacchino di pelle a frange, sorride ai fotografi e ammicca da sotto il cappello. Il suo mestiere è far parlare di sé e ogni volta ci riesce benissimo.