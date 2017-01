Fioretti, c'è un doppio senso?

La ex gieffina cinguetta dal mare

7/8/2012

Ci sarà un doppio senso nell'immagine che ritrae la bella Francesca Fioretti in spiaggia? La ex gieffina, che ha partecipato alla nona edizione del reality, scatta una foto che la ritrae sulla sabbia con un bikini mozzafiato a fascia bianco, abbronzatura perfetta, occhiali da sole, sorriso sulle labbra e in mano un cartello stradale con la scritta “senso unico” nella direzione della sua chioma. Avete capito cosa intendeva dire?

All'attore Fabio Troiano che le cinguetta se è “già in vacanza”, lei replica piccata: “Già? Meritata con tutto questo stress...”. E così dopo taormina e Milano Marittima, la showgirl ritorna sul bagnasciuga. Sulla costa romagnola era stata beccata con Andrea Montovoli. I due erano stati avvistati in spiaggia a divertirsi e anche in un locale notturno. Ora chissà... Aspettiamo altri scatti per vederci più chiaro.