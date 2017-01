Belen e Stefano, coccole a Ponza

La coppia in motoscafo cerca calette

7/8/2012

Saluti da Ponza! Belen e Stefano arrivano sull'isola in motoscafo con la sorella di lei Cecilia e il fidanzato. Un po' di relax nella suite prenotata, poi un bagno in piscina e una fuga per le viuzze a caccia di pesce e specialità dolciarie da assaggiare. Si baciano, si coccolano e qualcuno insiste nel dire che il ballerino accarezza la pancia della showgirl come se nascondesse un dolce segreto. Intanto la coppia se la spassa e fa impazzire i fan.

foto Olycom

I paparazzi cercano di seguire e scattare qualche foto, così Belen e compagnia prende il motoscafo e fugge a caccia di calette e tranquillità in cui godersi il mare senza flash indiscreti. Che la coppia è a Ponza lo sanno tutti e tanto vale mettere su Facebook una bella immagine dei due. Belen manda i saluti ai fan e fa l'autoscatto dalla barca: Stefano a petto nudo, lei in bikini, tatuaggi ben in vista, sguardo languido. E alle voci che vogliono nuovo video hard sulla Rodriguez pronti ad uscire, lei replica con una “cartolina” di Chaplin: “Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro”.