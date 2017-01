Brigitte Nielsen, un pomeriggio da incubo

Stesa dalla vodka mentre si trova in un parco di Los Angeles

7/8/2012

Scatti scioccanti di un tranquillo pomeriggio d'estate. Sola in un parco pubblico a Los Angeles, Brigitte Nielsen è seduta sull'erba con in mano una bottiglia di vodka. Evidentemente troppo da poter sopportare e, dopo essere praticamente svenuta, dà di stomaco. Quindi si rialza, si sciacqua la bocca con del collutorio e se ne va...

Cosa è successo all'attrice danese, 49 anni, ex moglie di Sylvester Stallone e madre di quattro figli? Già in passato aveva avuto problemi con l'alcol. Problemi che sembrava aver superato dopo una dura lotta per disintossicarsi nel 2007. L'ex modella era stata a lungo in un rehab e il suo percorso per uscire dal tunnel era anche stato ripreso e trasmesso in un reality americano, Celebrity Rehab With Dr Drew.



Ma all'alcolismo non si sfugge facilmente e Brigitte sembra avere ancora qualche problema. In passato la Nielsen aveva anche tentato il suicidio ingerendo 25 pasticche antidolorifiche e nella sua biografia scrive: “Nella vita nessuno ti regala niente. Erano circa 25 pastiglie. Le ho prese tutte in una volta e ho mandato giù".