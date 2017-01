Le vip scoprono le gambe al sole

Scatti a metà su Twitter, indovinate a chi appartengono

7/8/2012

Tutte al mare, in barca o in spiaggia a gambe scoperte. Imperativo numero uno: abbronzarsi. Da Eva Riccobono a Justine Mattera passando per Elisabetta Canalis, ecco una carrellata di vip che su Twitter si sono divertiti a condividere scatti a metà, ovvero solo gambe e piedi. Riconoscete a chi appartengono?

foto Twitter

Lunghe e sinuose, esposte al sole e al vento su una barca e poi sotto un pergolato ecco quelle di Eva Riccobono. "The world under our feet", scrive Nina Senicar sul suo profilo e posta uno scatto barcaiolo in cui compaiono ben tre paia di gambe con altrettanti piedi dalle unghie colorate.



La bella Elisabetta Canalis riposa sotto un tetto di canne nella sua assolata Sardegna e posta i suoi piedi su Twitter, Stefania Orlando improvvisa uno strip sulla spiaggia, toglie il reggiseno e lo appende al piede, condividendo lo scatto molto sexy online. "A long hot summer", scrive la bionda Justine Mattera postando un paio di foto mozzafiato. Abitino cortissimo rosso e piedi scalzi con peep toe in tinta appena tolte. Lo scatto è super sexy, il preludio ad uno spogliarello a venire. Elena Barolo in calzoncini abbronza le belle gambe al sole di Porto Cervo e regala uno scatto su Twitter. Un'estate per donne davvero in gamba!