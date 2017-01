Kate Upton si spoglia ancora

Scatti senza veli per Contributor Magazine

6/8/2012

Nuda su un letto, senza slip in tacchi a spillo solo con una camicia bianca addosso, e poi ancora in topless davanti a uno specchio. Kate Upton, sexy e conturbante sfoggia le sue curve scultoree e si spoglia davanti all'obiettivo di Yu Tsai per Contributor magazine. Lasciando tutti a bocca aperta

foto Contributor Magazine

La giovane top model, cover girl per ben due volte di Sports Illustrated, corteggiatissima dai magazine di tutto il mondo e particolarmente predisposta agli scatti senza veli è di nuovo la protagonista di un servizio mozzafiato. "A study of Kate Upton", è il titolo dello shooting da standing ovation. Lo "studio" riguarda in maniera particolare il suo corpo perfetto e le sue curve seducenti. Spogliarsi non è mai stato il suo problema e lo ha dimostrato più volte.



Considerata la regina sexy delle modelle in bikini e senza, a 20 Kate, un viso malizioso da lolita, i capelli biondi e un seno generoso, a cui lei stessa ammette di dover parte della sua fortuna, si è già conquistata il titolo di sex bomb americana. Un titolo che sarà difficile rubarle.