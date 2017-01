Federica Nargi, bikini strepitoso

La ex velina al mare con gli amici

Prima una bella vacanza a Formentera con gli amici e qualche cinguettio con il fidanzato Alessandro Matri, già in ritiro con la squadra. Poi dalle spiagge delle Baleari l'ex velina mora è volata a Sabaudia per altri tuffi e altri bikini altrettanto sexy e audaci. Décolleté in primo piano, lato B da incorniciare e sorriso mozzafiato. La forma di Federica Nargi è strepitosa anche senza trucco e con i capelli bagnati dalle onde.

Su Facebook i suoi fan, o Nargini come si fanno chiamare, la coccolano con complimenti di ogni tipo, da dea a meraviglia, da sirenetta a bella come il sole, postando immagini che ritraggono la sexy ex velina in tutte le salse. All'album ora aggiungeranno anche queste immagini strepitose di una Fede da applauso.