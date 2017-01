Patty Pravo in topless a Gallipoli

La cantante senza reggiseno a 64 anni

6/8/2012

“Io consiglio sempre di fare all'amore, la migliore attività ginnica e la migliore trasgressione...” Patty Pravo è stata paparazzata dal settimanale Oggi in topless a Gallipoli in topless. Lunghi capelli sciolti sulle spalle, occhiali da sole, camicia sbottonata e slip, la cantante 64enne mostra un fisico da ragazza. “Cerco di mangiare bene... faccio danza e ho una personal trainer. Faccio un po' di tapis roulant e ringrazio mamma”, confida.

Beccata in compagnia di un ragazzo, a chi le domanda se ha un toyboy, risponde secca: “La vita privata è l'unica cosa che mi resta di privato. Perciò rispondo che è un amico”. Vista la forma fisica strepitosa, si lascia andare ad altre rivelazioni. Un fisico che dimostra vent'anni meno. “Solo 20? Di corpo qualcosa di più – dice – Per il viso creme e un po' di punturine. Non sono contraria, è giusto avere la possibilità di ricorrere alla chirurgia estetica. A patto di non eccedere o si diventa uguali agli altri”.