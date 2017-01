Alessia Fabiani una bellissima futura mamma

Col pancione in spiaggia a Sabaudia

6/8/2012

Il pancione è levitato e al sesto mese Alessia Fabiani, 34 anni, sembra sul punto di dover partorire. A Sabaudia in vacanza con un'amica l'ex letterina, che aspetta due gemelli dal ristoratore romano Fabrizio Cherubini, appare in splendida forma, sorridente e felice, come solo le donne in attesa possono essere.

foto Olycom

In bikini e senza un filo di grasso in più la Fabiani sfoggia le rotondità del suo pancione sulla spiaggia laziale. Una futura mamma bellissima.



Gravidanza svelata solo al quarto mese questa, anche perché l'attrice e ex showgirl aveva già provato ad avere un bambino l'anno scorso, perso poi per un aborto spontaneo. Questa volta però i bimbi sono due e il pancione non desta dubbi. Presto la famiglia si allargherà e Alessia è al settimo cielo. Tutto va a gonfie vele nella sua vita. In un'intervista la bella attrice aveva detto due mesi fa: “Ho trovato l’amore, sto per diventare mamma e faccio quello che sognavo da bambina, l’attrice di teatro: povera, ma felice. E per la prima volta nella vita, so che non mi sentirò più sola.” Con due gemelli sarà impossibile.