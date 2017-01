Autoscatti rubati dalle vacanze vip

Capriotti in Sardegna, Nargi a Sabaudia

6/8/2012

Cecilia Capriotti è in Sardegna stesa sul lettino a prendere il sole in semitopless, Costanza Caracciolo si diverte con le amiche Maddalena Corvaglia e Samantha Crippa, Katia Pedrotti è a Miami con la famiglia, Melita Toniolo e Guendalina Canessa se la spassano a Formentera. Ma non solo. Ecco un po' di autoscatti dalle vacanze delle belle.

foto Twitter

Per le fidanzate dei calciatori è tempo di vacanze tra amiche, perché gli uomini sono in ritiro o in allenamento con la squadra, per le single sono gli ultimi scampoli per cercare un principe azzurro in quest'estate 2012, per chi ha famiglia è l'occasione per trascorrere un po' di tempo insieme. Da Formentera, la più gettonata tra i vip anche quest'anno, passando per Porto Cervo o Miami, tutte scattano immagini delle loro vacanze.



Viso bruciati dal sole o corpi mozzafiato stesi sul bagnasciuga, ma anche look da sera e scatti privati tra amici per le feste più spiritose. Ci sono i ritratti di Carolina Marconi, Silvia Abbate, le ex veline, Roberta Beta che mostra una pancia ultrapiatta effetto Dukan.