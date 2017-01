Will e Kate fanno anche la ola

Tra loro tenerezze e abbracci mai visti

3/8/2012

Gli inglesi si appassionano ai Giochi olimpici e più di tutti lo fa la coppia reale, William e Kate. Partecipano al tifo dagli spalti, non si perdono una gara, si presentano sorridenti ed entusiasti, non rinunciano alla ola, e in caso di vittoria si lasciano andare ad abbracci insoliti. E così ecco una raggiante Kate Middleton stringersi al collo del suo William in atteggiamenti pubblici che non avevamo visto prima.

foto Ap/Lapresse

Polo bianca per lei e blu per il principe, la coppia ha assistito con grande partecipazione alle competizioni. Al velodromo per la gara di ciclismo i due si sono lasciati andare al tifo sfrenato tra braccia alzate, salti, espressioni di giubilo insolito. Poi la bella Middleton, forse dimenticando il suo ruolo reale, abbraccia William al collo e lui ricambia calorosamente stringendola a sé come una qualunque coppia di innamorati. A ricordare il loro compito c'è il pass che portano al collo dove c'è scritto a chiare lettere: “Duca e duchessa di Cambridge – ospiti d'onore – olimpiadi di Londra 2012”.