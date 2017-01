Jennifer senza reggiseno sul set

La Aniston sexy ma un po' più paffuta

3/8/2012

Look casual, jeans corti e strappati e t-shirt bianca, rigorosamente senza reggiseno. Jennifer Aniston segue il trend di quelle che l'intimo se lo dimenticano a casa, anzi ne è la capofila. Seguace anche lei del seducente gioco "vedo non vedo". Ma qualcosa è cambiato nel volto, i contorni sembrano più carnosi e paffuti, cosa è successo alla bella attrice?

foto LaPresse

Sul set di "We are the Millers" con Emma Roberts, la bionda attrice, 43 anni, con i capelli legati dietro, mostra qualcosa di diverso dal solito. "Cosa è successo alla faccia di Jen?" titola il magazine americano "Star". L'attrice, scrive il tabloid sembra "aver subito una trasformazione ed essere più carnosa e piena..."



Zigomi e mascelle sembrano essersi "riempiti", le guance sembrano più gonfie ed è cambiato il contorno del volto. Effetto chirurgo o gravidanza in corso? La sua love story con Justin Theorux (41 anni) va a gonfie vele e anche la sua vita professionale. Jen non ha preoccupazioni al momento. Presto andrà a vivere con il suo fidanzato nella casa a Beverly Hills da 21 milioni di dollari, ancora in fase di ristrutturazione. Che sia la serenità conquistata la causa del cambiamento?