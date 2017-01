Lady Tata, che gavettoni a Gigi!

Anna scatenata in spiaggia in Costa Smeralda

3/8/2012

Forma al top e mammina divertente, Anna Tatangelo in Costa Smeralda con la famiglia si gode le belle giornate in spiaggia con il suo piccolo Andrea. Le voci di crisi con Gigi D'Alessio sono completamente scacciate dalle immagini di un quadretto perfetto sul bagnasciuga. Lady Tata si lascia andare ai giochi e improvvisa un siparietto tra secchiate d'acqua e applausi. Gigi รจ perplesso davanti ai gavettoni, ma quando porta in mare il figlio si scioglie.

foto Twitter

Anna, come mostrano le foto di Novella 2000, indossa un bikini a fascia arancione che mette in risalto il suo seno prosperoso e la vita piatta. Porta un paio di shorts blu, forse a coprire quel tatuaggio che si dice abbia fatto all'inguine e che rappresenti Gatto Silvestro, il cartone preferito dalla coppia. Gigi dovrebbe avere il corrispettivo Titti, ma sotto i boxer scuri non si intravede nessun disegno.