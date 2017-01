Melita e Guenda, single e contente

La Toniolo e la Canessa con Vieri a Formentera

3/8/2012

Sorridente e in splendida forma insieme all'amica del cuore Guendalina Canessa, una sexy e prorompente Melita Toniolo, in bikini a fascia, che a stento contiene il suo décolleté, si aggira per le spiagge di Formentera. Due single con tanta voglia di divertirsi. E guarda caso con loro ecco comparire anche un gaudente Bobo Vieri...

foto Olycom

Fresche di rottura con i rispettivi compagni, Melita e Guenda sembrano decise a lasciarsi alle spalle i loro guai sentimentali. La Canessa ha appena "rotto" con Daniele Interrante, con il quale era sposata da oltre due anni e ha avuto una bambina. La Toniolo con Antonio Autoliano, l'uomo con cui era fidanzata da oltre sette mesi e con cui stava addirittura mettendo su casa. Una love story che sembrava destinata a durare e che si è invece interrotta all'improvviso. "L'ho mollato io", scrive la Diavolita sul suo profilo Twitter, ma altro non si sa.



Tornate single le due amiche ex gieffine si sono ritrovate, prima su Twitter, con uno scambio divertente di messaggi dai toni un po' rancorosi: "Basta! Voglio un uomo con la U grande come il cielo!”, scriveva Melita rispondendo all'amica Guenda, che cinguettava così: "Finalmente sto ricominciando a vivere la mia vita... Il mio cuore ora è felice”.



Poi in vacanza, sull'isola dei vip insieme ad un altro celebre del gossip Christian Vieri, attualmente "occupato" con la pallavolista Veronica Angeloni, ma momentaneamente single, un tris di amici con un solo imperativo in testa: divertimento a tutti i costi.