Sarah Nile al mare in topless

La ex gieffina se la spassa in vacanza

3/8/2012

Fino a poche settimane fa era la nuova fiamma di Fabrizio Corona, ora che l'ex re dei paparazzi ha dichiarato di cambiare donna ogni sera e se la spassa da una discoteca all'altra, che ne sarà di Sarah Nile? La ex gieffina non sembra affatto dispiaciuta e su Facebook posta una sua fotografia in vacanza. E' stesa a prendere il sole al mare e addosso ha solo gli slip.

foto Facebook

“Besos a todos !!!! Os quierooooo!!!!!” scrive come didascalia alla foto in cui compare rilassata e sexy in vacanza. La bella Sarah ha sistemato i lunghi capelli dorati a coprire i capezzoli e così si intravede solo un mezzo topless. Qualche giorno prima aveva postato un backstage bollente da Milano Marittima per Rocking tv.

Intanto il suo ex fidanzato, Matteo Guerra, che già aveva aspramente commentato le voci di flirt con Corona, posta un'immagine di un giornale in cui si parla di Fabrizio e Sarah e scrive: “Una donna che si priva dei propri valori è come un fiore che si priva dei propri petali...”. E poche ore fa cinguettava: “senza te vicino è niente... chiedimi pure di sparire di dimenticare di non tornare...di far finta che non sei speciale... ma allontanami ti prego se poi pensi che in qualunque modo tra noi due non possa funzionare”. Parlava di Sarah?