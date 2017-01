Maddy e Stef bruciano di passione

Effusioni hot tra l'ex velina e il chitarrista

2/8/2012

Bruciano di passione ad oltre un anno dal giorno del sì e per loro Maddalena Corvaglia e Stef Burns la luna di miele non finisce mai. Dopo Lecce, città d'origine dell'ex velina, la coppia è volata a Porto Cervo e a bordo piscina, tra i due è un vero tripudio di effusioni hot. Baci, abbracci e coccole sul lettino e in acqua per la coppia di sposini...

foto Olycom

L'ex velina e il chitarrista di Vasco Rossi si scambiano baci e abbracci sul lettino e poi in acqua mentre la piccola Jami Carlyn, che è stata da poco battezzata, si aggira intorno. La coppia fa il pieno di amore in vacanza e il loro matrimonio sembra procedere a gonfie vele.



Stef non resiste alle curve conturbanti di Maddy, in bikini rosso, che esalta il suo décolleté generoso e conturbante. L'ex velina non si fa pregare e lo bacia con passione noncurante dei paparazzi che documentano ogni istante di questo siparietto davvero bollente.