Vanessa, pancia nera e con farfalla

La Ravizza in vacanza a Formentera

2/8/2012

Una pancia famosa, una farfallina tatuata, un fisico da sballo, ma non è Belen. Ecco il primo piano dell'abbronzatura di una ex gieffina in vacanza a Formentera che è finita anche lei nella rete di Bobo Vieri, che sull'isola ci sta da parecchie settimane e si diverte tra amiche e fidanzata (Veronica Angeloni). Si tratta di Vanessa Ravizza che già un anno fa era stata alle Baleari con le amiche e in acqua si era divertita con l'ex calciatore.

foto Twitter

La ex gieffina è da parecchi giorni in vacanza e non tornerà in città prima di settembre e dal suo profilo social comunica emozioni e spostamenti. “Non pensavo che un'isola potesse trasmettere così tante emozioni giorno dopo giorno! Love” cinguetta e poi ancora “E' impagabile la sensazione che si prova ad aver alle 22 ancora la sabbia addosso!”. E non dimentica di spedire foto delle sue vacanze: “Come siamo a carnagione raga?” scrive postando l'immagine della sua pancia piatta e nerissima avvolta in un paio di shorts in jeans sotto i quali si intravede il tatuaggio della farfalla.



Parla con le amiche, tira mattino tutte le sere (“Qui prima delle 8 non si va a letto”, scrive), ma trova spazio anche per una nuotata con l'amico Bobo Vieri con cui scambia attenzioni e scherzi. E poi tra un ballo al pineta e un tuffo in mare, la Ravizza posta un messaggio ambiguo: “Dicono che quando desideri tanto una cosa e non arriva rimane una voglia indelebile a vita..... Allora sono nella m...”. Chissà a cosa si riferiva...