Stefania Orlando, striptease da Moulin Rouge

Scatti piccanti su Twitter

2/8/2012

"Mi concedo 5 minuti in topless!!! Ahahah!", scrive Stefania Orlando, ex conduttrice e cantante cinguettando sulla sua pagina Twitter e posta una serie di scatti bollenti dalla spiaggia romana. Prima un striptease degno del Moulin Rouge, con tanto di reggiseno che resta appeso ad un piede poi un topless di tutto rispetto...

foto Twitter

Ecco Stefania Orlando, 46 anni, sdraiata sul lettino su una spiaggia del litorale romano per un'abbronzatura integrale: "Ancora un'oretta di sole e poi back home..." cinguetta.



E poi rieccola in riva al mare per un ultimo saluto alle onde, stavolta in bikini completo, curve sexy e lato B da dieci e lode in controluce. Ma è sempre lei l'Orlando Curiosa, come si definisce nel suo blog l'ex conduttrice, che ci regale un reportage davvero piccante delle sue escursioni estive...