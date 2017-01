Corona trova la sua nuova pupa

"Con Belen spendevo e mi rompevo"

2/8/2012

“Con Belen spendevo una fortuna e mi rompevo pure le palle. Negli ultimi giorni mi sono fatto la biondina Klizia e la mora Larissa”. Fabrizio Corona è tornato alla bella vita di una tempo, quando se ne infischiava se rischiava il carcere e viveva spericolato. A Novella 2000 racconta: guido senza patente, brucio le automobili e me ne frego. A Riccione per una serata senza freni ha speso 55mila euro in champagne e ha trovato la sua nuova pupa...

“Ho trovato l'eterna giovinezza” dice parlando di Larissa, la modella brasiliana abbordata al Peter Pan e portata a Milano. “Le dico solo che al nostro tavolo abbiamo fatto fuori qualcosa come 200 bottiglie di champagne... 55mila euro”, continua.



Ma la sua serata romagnola era iniziata diversamente... “Martedì ero a Marina di Pietrasanta in Toscana, mi hanno ammanettato e portato via... Ero sulla Mercedes con Clizia, l'amica di quel viaggio, quando l'autista ha fatto una sporca e quasi investe un ciclista. Un attimo dopo ci ha fermati una pattuglia...” comincia così il racconto di un viaggio assurdo in giro per l'Italia.



“Alle 7 di sera mi hanno rilasciato e visto che sia io che l'autista eravamo senza patente, mi sono messo io alla guida. Siamo ripartiti per Valmontone, vicino a Roma, dove mi aspettavano al parco divertimenti Magicland...”. E poi il mattino seguente riparte per Pozzuoli, per l'inaugurazione di un negozio. “A un certo punto, per evitare un cane, tampono una Fiat Punto facendola girare su se stessa per ben tre volte... Mi sequestrano l'auto per tre mesi, oltre a beccarmi una denuncia per guida senza patente. Riparto con un'altra auto e... non ci crederà, durante il tragitto verso Riccione, prende fuoco. Una roba da film. Chiamo un amico che mi viene a prendere...” spiega Fabrizio.



La settimana di Corona è intensa di impegni, un ritmo difficile da tenere per chiunque. “Guadagno cifre che non potete neanche immaginare, sono una macchina da soli” ammette e confida che Belen gli manda sms per dirgli che “fa schifo e pensa solo ai soldi”. “Tanto prima o poi ci rivedremo – dice lui, incurante persino del rischio di finire ancora in cella – Io ho deciso di vivere la mia vita. Che è questa, che piaccia o meno”.