Claudia Gerini si libera del reggiseno

Strip e topless disinibito in vacanza

2/8/2012

Via il copricostume e... anche il reggiseno. Claudia Gerini si mette in libertà e improvvisa uno strip marino in vacanza. Forma perfetta e topless da dieci e lode per una quarantenne splendente e con due gravidanze alle spalle: "A 40 anni sto meglio che a 20. Nel fisico, nel lavoro e nel cuore", dice l'attrice romana.

foto Nuovo

Sulla spiaggia a Ponza prima e tra le onde di Monte Argentario poi, come mostrano gli scatti di Nuovo e Novella 2000 Claudia dimostra di non avere troppe inibizioni e di non temere lo sguardo indiscreto dei paparazzi. Da nascondere non ha nulla, tutt'altro. Quello che si vede è un piacere per gli occhi.



Bagno liberatorio in topless e poi per uscire dall'acqua riecco comparire il reggiseno. Claudia riprende il controllo, forse per rispetto della figlia, 8 anni, che l'aspetta in spiaggia. "Ho preso due chili", dice, "Ma non mi stanno male". In vacanza con il compagno Federico Zampaglione e le due figlie, la prima avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli, e la seconda di soli due anni avuta dal regista horror, Claudia è una mamma tutto fare. Bella, brava e disinibita.