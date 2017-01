Segui i vip in vacanza

Dalla Venier alla Chiabotto, che hot!

4/8/2012

Le effusioni in mare di Cristina Chiabotto e il fidanzato Fabio Fulco, le prosperose forme di Mara Venier in vacanza con il marito Nicola Carraro, la pancia abbronzata, ultrapiatta e soprattutto maliziosamente tatuata con una farfalla di Vanessa Ravizza e i tacchi a spillo di Sara Tommasi in spiaggia. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di sole, mare, e vip scatenati.

foto Twitter

Mara, un décolleté incontenibile



Chiabotto, sesso a ritmo molto positivo



Lati B da urlo, Quattrociocche e Ventura in vacanza



Sara, tacchi a spillo sotto il sole



Vanessa, pancia nera e con farfalla