Magda Gomes aspetta una bambina

In dolce attesa anche Hoara Borselli

1/8/2012

Nozze segrete e una figlia in arrivo. Magda Gomes, la modella brasiliana diventata famosa a Markette, ha sposato il principe austriaco Heinrich Friedrich von Schaumburg e a dicembre diventerà mamma di Yasmin Marie Alice. Ma non è la sola a nascondere un dolce segreto. A settembre parto bis per Hoara Borselli, mentre si fanno insistenti le voci di gravidanza per Serena Autieri e Shakira.

foto Chi

“Amo il mio corpo e ne faccio l'uso che ne voglio – dice la Gomes al settimanale Chi – Nasco come modella... Ma sono sempre stata una donna materna e mi piace vedere il mio corpo che cambia, il seno che cresce, la pancia rotonda, e la mia camminata da paperina, questa è la vera Magda”. Il 18 maggio scorso, in barca, al largo di Miami, con pochi amici intimi ha detto sì al principe con cui sta da sette anni. A Pasqua aveva scoperto di essere in dolce attesa: “Ho rifatto il test tre volte perché non ci credevo... Ancora non ci credo, quando le mie amiche mi mandano in regalo i vestitini non mi sembra vero, quando ho visto la piccolina nell'ecografia ho provato un'emozione indescrivibile”.



Seconda gravidanza, invece, per Hoara Borselli. L'attrice, sposata con Antonello Costigliola, a settembre darà un fratellino alla primogenita di tre anni. “Ho preso circa undici chili e nella pancia ho un vulcano: è un bambino vivace, appena mangio qualcosa di zuccherato impazzisce – racconta la Borselli a Diva e Donna – i primi tre mesi sono stata inchiodata da nausee... e le voglie: tutte le sere melanzane. Ghiaccioli a gennaio. E di notte sognavo l'anguria, non mangerei altro. Ma adesso non vedo l'ora di poter allattare il mio bambino: è il momento che aspetto con più ansia, non ci rinuncerei per nulla al mondo”.



Secondo il settimanale Diva e Donna anche Serena Autieri sarebbe in dolce attesa. Dietro una “intossicazione alimentare” che le ha fatto sospendere le riprese sul set ci sarebbe in realtà un dolce segreto. L'attrice sarebbe alle prime settimane e potrebbe aspettare due gemelli. Si attendono conferme, come pure sulle voci riportate dalla stampa spagnola secondo cui Shakira sarebbe in attesa di un bebè dal calciatore Piquè.