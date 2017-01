Sara, tacchi a spillo e taglio sbarazzino

La Tommasi a Fregene sfoggia un look "salutare"

1/8/2012

Sotto l'ombrellone in bikini rosa e tacchi a spillo. Con un nuovo taglio di capelli sbarazzino e grossi occhiali da sole Sara Tommasi riappare in versione marina sulla spiaggia di Fregene. Con lei il suo ex Alessandro Nuccetelli e alcuni amici.

foto Olycom

Dopo le travagliate vicende dei mesi scorsi, dai filmini hard agli alieni fino alla scomparsa e all'inquietante vicenda dell'autogrill, Sara torna in una versione... quasi normale, persino ben in carne, con qualche rotolino sulla pancia. Fascia rosa in testa, in tinta con il bikini, e look da ragazzina. con quel nuovo taglio di capelli più corto, che fa tanto estate.



Circondata da amici, maschi e in intimità con il suo ex Alessandro Nuccetelli, con il quale scambia anche un bacio malizioso, la Tommasi sembra aver ripreso un ritmo di vita meno "esagerato". Dopo i tanti allarmi sulla sua salute fisica e psichica lanciati nei mesi passati, adesso Sara si concede un po' di relax sulla spiaggia non rinunciando però ad un po' estrosità, tacchi a spillo anche sulla sabbia e sotto l'ombrellone.