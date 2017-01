Barbara Berlusconi, coccole al mare

Giochi e tenerezze con i figli

1/8/2012

Ultimi giorni di vacanza a Porto Rotondo per Barbara Berlusconi, che si gode sole e coccole con i suoi figli Alessandro ed Edoardo, avuti da Giorgio Valaguzza. Poi tornerà a Milano per occuparsi degli affari con il Milan e con la galleria d'arte Cardi Black Box di cui è socia. Alexandre Pato non è con loro, perché impegnato a Londra alle Olimpiadi con la nazionale verde-oro.

foto Olycom

Barbara per i tuffi nelle acque cristalline della Sardegna ha scelto un trikini di gran moda e sfoggia le sue curve sexy sul pontile di Villa Certosa. Tra tuffi in mare, tenerezze con i bambini e tintarella, la bella Berlusconi conquista il premio di eleganza e sex appeal al mare.